Bilan de l'été : "Nous ne sommes pas sortis de crise, ni même en position d'en sortir" Jean-Pierre Mas (EDV)

TourMaG.com - Le mois d'août n'est pas encore terminé, mais pouvez-vous d'ores et déjà nous dresser un premier bilan de la saison estivale ?



Jean-Pierre Mas : Ce 1er bilan je peux le résumer de la façon suivante : nous ne sommes pas sortis de crise, ni même en position d'en sortir. Notre secteur est englué dans la crise, c'est très clair.



Il faut noter qu'il y a une très grande disparité en fonction des acteurs et des branches.



Tout le monde ne vit pas la crise de la même façon, pour certains l'été a été équivalent à celui de 2019, puis d'autres pour qui la saison estivale actuelle représente entre 10 et 20% de l'été 2019.



La disparité est moindre dans le voyage d'affaires, puisque tous les acteurs sont quasiment au même niveau, avec une baisse d'activité de 50%. Pour l'incoming, le secteur est en forte dépression, car si ce n'est les Allemands et les Hollandais, les autres clientèles ne sont pas venues en France.



De plus, les clientèles long-courriers ou à forte contribution, ne sont pas du tout venues, dans le même temps la France a été inscrite par les USA comme pays à très haut risque.



TourMaG.com - Qu'en est-il des agences de voyages loisirs ?



Jean-Pierre Mas : Les réservations ont chuté globalement sur le marché de 35% en juillet et août 2021, quand les départs sont en repli de plus de 50%, le tout par rapport à 2019.



La dépression est très forte. Je vous parle là du marché global et je veux insister sur le fait qu'il y a des disparités très fortes. Des acteurs sont beaucoup, beaucoup plus à plaindre que d'autres.