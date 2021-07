Jean-François Rial : "Nous sommes protégés, ça ne sert à rien de crier au loup tout de suite..."

Et comme beaucoup d'autres acteurs, Voyageurs du Monde a vu son activité infléchir à la reprise des restrictions et autres messages anxiogènes, laissant craindre le pire pour les vacances estivales.



" L'activité allait très bien, depuis mi-mai et il y a encore un mois.



En juillet, elle n'a fait que se dégrader. Les chiffres des Entreprises du Voyage de juillet 2021 faisaient état de réservations équivalentes à 50% de celles enregistrées en 2019.



Autant nous étions en hausse de 20% par rapport à 2019 (en juin 2021), autant maintenant nos volumes représentent 65% de ceux d'il y a deux ans. "



Les petites agences et grands groupes sont donc tous dans le même bateau.



Et si Adriana Michella ou d'autres s'inquiètent d'un repli important des réservations, tout le monde a conscience qu'aucune entreprise n'est dimensionnée pour tenir une crise si longue avec si peu de recette.



" Il n'y a pas de débat sur le fait que les entreprises ne pourront pas tenir éternellement avec des niveaux de réservations aussi bas. Jusqu'à fin octobre nous sommes protégés, donc ça ne sert à rien de crier au loup tout de suite et trop tôt.



J'ai commencé à en parler avec eux déjà. Le gouvernement a bien conscience de nos difficultés "



Il n'y aurait alors pas de craintes à avoir, car l'exécutif est au courant que la sauvegarde de l'emploi peut passer par une nouvelle intervention étatique.