Fonds de solidarité : "Le gouvernement doit revenir immédiatement sur son mode de calcul..."

TourMaG.com - Dans quel état se trouvent les agences que vous connaissez ?



Laurent Menanteau : Elles vont se retrouver en difficulté très rapidement.



Pendant ce temps les charges continuent de courir, nous n'avons plus aucune aide sur les loyers. Certains ont même un fonds de solidarité inférieur à celui que nous avions en tout début de crise, soit 1 500 euros.



La situation est difficile.



Dans le même temps, les clients ont tendance à se projeter dans le temps, car les conditions pour voyager ne sont pas optimales, dans l'immédiat. Et quand les clients réservent pour des vacances en novembre ou avril 2022, nous ne touchons rien. C'est la double peine.



Voilà pourquoi je suis vraiment choqué quand je lis la presse et que je compare avec la réalité. Certes il y a une envie de partir, mais les chiffres ne sont pas non plus exceptionnels.



TourMaG.com - Que demandez-vous au gouvernement ?



Laurent Menanteau : Nous demandons que le gouvernement revienne immédiatement sur la méthode de calcul et d'aide du fonds de solidarité.



Nous aimerions que soient pris en compte les situations comme les nôtres, à savoir les TPE et les mandataires. Il y a urgence d'avancer sur le front des mandataires et les dossiers sur lesquels nous avons échangé.



Je lance un appel aux mandants pour savoir lequel sera précurseur pour mettre en place une économie un peu plus solidaire.