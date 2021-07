Les Entreprises du Voyage souhaitent renégocier le fonds de solidarité et l'activité partielle

"Depuis une bonne quinzaine de jours avec les annonces de Clément Beaune et du Président de la République, il y a eu un coup d'arrêt" confirme Valérie Boned, Secrétaire générale des Entreprises du Voyage.



Un fléchissement qui inquiète d'autant plus les professionnels que les aides se réduisent. Conscientes de la situation, Les Entreprises du Voyage continuent inlassablement de monter au créneau.



"Nous sommes en train de réunir des éléments de preuves très concrets sur la baisse d'activité sur ces deux dernières semaines.



Nous faisons une étude de marché précise pour les faire remonter à nos interlocuteurs. Le dialogue est permanent avec les cabinets de Bruno Lemaire, Jean-Baptiste Lemoyne et Alain Griset.



Actuellement nous sommes en train de discuter sur la dégressivité des aides qui est un dispositif de sortie de crise. En juillet, la situation a changé. Ce dispositif de sortie de crise n'est pas calibré si on reste dans la crise.



Si la baisse d'activité se poursuit, nous souhaitons renégocier les dispositifs qui touchent au fonds de solidarité et à l'activité partielle, pour que ce soit moins dégressif que ce qui a été annoncé", détaille Valérie Boned.