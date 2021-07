Portugal et Espagne : les professionnels "extrêmement choqués" et des résas à l'arrêt !

Nous n'avons pas de compétences à discuter les raisons qui poussent le gouvernement à placer tel ou tel pays en rouge, comme il vient de le faire avec Oman, la Zambie ou la République Démocratique du Congo.



Tout cela peut être modifié tous les jours, mais il ne peut y avoir de communication parallèle,

Nous demandons qu'en cas de modification concernant un pays touristique, que nous soyons prévenus en avance, pour ne pas l'apprendre du jour au lendemain, si possible pas en fin de semaine.

Je ne vois pas le gouvernement passer ces pays en orange, ce serait très compliqué à gérer. Nous entendons qu'il y aura juste des contrôles renforcés aux frontières,

On comprendrait par contre, malgré nos intérêts, que le gouvernement décide de ne plus laisser voyager vers et hors de France que les gens vaccinés, au moins le temps d’atteindre l’immunité collective.



Cela aurait du sens tant sur le plan sanitaire que sur le plan de la cohérence,

Dans ces affirmations et commentaires , il ne faut pas voir une profession qui se rebelle, mais qui souhaite avoir une ligne directrice et ne pas connaître le même chaos qu'ils ont connu ces derniers 17 mois." déplore Jean-Pierre Mas.Les acteurs veulent que les membres de l'exécutif n'interfèrent pas avec les décisions et les lois prises, mais surtout qu'il anticipe pour soulager une profession fortement endolorie et usée par l'année écoulée.Et le président des EDV de poursuivre.Lundi 12 juillet 2021 se tiendra un nouveau Conseil de Défense, au cours duquel des restrictions pourraient être prises notamment pour les voyages vers l'Espagne et le Portugal. Emmanuel Macron prendra la parole à 20h ce même jour." anticipe le patron de NG Travel.Pour Jean-François Rial cette décision serait la moins impactante pour le secteur et la plus compréhensible pour l'opinion publique." pense savoir le patron de Voyageur du Monde.Avant le grand chassé-croisé des vacances, l'industrie fait face à une nouvelle crise et croise les doigts pour que le gouvernement ne ferme définitivement les rideaux sur la saison estivale.