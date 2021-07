Emmanuel Macron : le pass sanitaire sera étendu aux cafés, restaurants, trains et avions

"La reprise de l'épidémie touche tous les territoires , affirme le Président de la République.



Nous avons un atout maitre qui change tout par rapport aux vagues précédentes : le vaccin qui permet d'éviter 95% des formes rares. Plus nous vaccinerons, moins nous laisserons de place aux hospitalisations et aux mutation du virus. "



Il s'agit d'" un été de mobilisation pour la vaccination " : vacciner un maximum de personnes partout et à tout moment, tel est l'objectif d'Emmanuel Macron et de son gouvernement.



"C'est le seul chemin vers le retour à la vie normale" .



Ainsi la vaccination sera obligatoire pour tous ceux qui seront au contact des personnes fragiles : personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap...



Ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. A partir de cette date, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises.



"Nous devrons nous poser la question de la vaccination obligatoire à terme. J'appelle tous les Français à se faire vacciner.



9 millions de doses vous attendent. C'est la seule façon de vous protéger, c'est une question de responsabilité individuelle et c'est ce dont dépend notre liberté."