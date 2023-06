France : Vers des vacances scolaires d'été réduites ?

On doit ouvrir un débat qui est celui du temps scolaire dans l'année, une autre grande hypocrisie française.



Je suis face à des enfants qui ont parfois 2 mois et demi voire même 3 mois. Nous devons travailler ce sujet non pas pour l'année prochaine, c'est un peu juste, mais nous devons repenser ce temps,

"un frein indéniable

A Marseille, comme ailleurs en France, les écoliers se préparent à vider leurs casiers.Alors que la question de déplacer les vacances scolaires d'été dans l'année, face au réchauffement climatique et à l'inflation galopante, Emmanuel Macron s'invite dans cette réflexion, à quelques nuances prés.En déplacement dans le sud-est de la France, le président de la République veut rouvrir le débat sur le temps scolaire." explique Emmanuel Macron.Une sortie faisant écho à la conférence de presse d'Evaneos au début du mois, lors de laquelle il a été déclaré que les vacances scolaires et l'école représentent" pour le durable et favorisent le tourisme de masse.