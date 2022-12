Vacances scolaires : découvrez le calendrier pour 2023 - 2024

Que l'on soit de la zone A, B ou C... le calendrier scolaire pour 2023-2024 vient d'être publié au journal officiel. Et pour ceux qui voudraient anticiper encore plus leurs prochaines escapades, les calendriers 2024-2025 et 2025-2026 sont également sortis !Vacances de la Toussaint, de Noël, de Printemps... pourquoi ne pas rêver à vos prochaines escapades sans attendre ?La rentrée scolaire aura lieu le 4 septembre 2023 pour les élèves. La pré-rentrée des enseignants aura lieu le 1er septembre 2023.