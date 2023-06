Pour lever les freins au voyage responsable, Evaneos propose un certain nombre de pistes qu’il applique déjà lui-même dans sa propre entreprise forte de 170 collaborateurs.



Afin d’éviter le tourisme de masse, l’idée est bien sûr de lisser les flux touristiques sur l’année. « Nous offrons aux employés la possibilité de travailler à distance pour leur permettre de rester plus longtemps à destination et réduire les vols et aller-retours inutiles » déclare Eric La Bonnardière qui préconise « un jour de congé additionnel pour les employés choisissant un mode de transport plus lent mais plus écologique ».



« Par exemple, si je fais un trajet Paris-Berlin en train, je bénéficie d’une demi-journée de congé supplémentaire » explique Marion Philipps. Cette réalité se heurte toutefois à un contexte inflationniste.



Le sondage OpinionWay rappelle qu’il est compliqué, à 87% chez les personnes interrogées, de parvenir à faire un choix de voyage respectueux de l’environnement. Cependant, 37% des Français se disent prêts à augmenter leur budget vacances pour voyager plus responsablement.



Au niveau de l’école, le directeur général d’Evaneos plaide pour la multiplication des zones de vacances scolaires afin de mieux lisser les départs et les flux sur l’année. En Allemagne par exemple, il y a 16 Länder pour autant de zones scolaires. En Espagne, ce sont les 17 communautés autonomes qui organisent les dates de vacances.



Autre piste : autoriser un nombre de jours de voyage hors vacances scolaires. Pour éviter les dérives et les absences prolongées en classe, il doit y avoir un quota maximum de jours d’école manqués (10 jours de classe par an par exemple) et une limitation de la fréquence (un voyage maximum, hors période, par année scolaire).



Enfin il faudrait valoriser l’expérience du voyage comme « une expérience pédagogique ». « Les élèves qui rateraient quelques jours de classe pour leur voyage pourraient en faire le récit autour d’un exposé et en faire bénéficier toute la classe » commente Eric La Bonnardière.