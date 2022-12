Evaneos lève 20 millions d'euros

Evaneos a annoncé dans un communiqué de presse une levée de fonds de 20 M€ auprès des investisseurs actuels : Partech, Level Equity, Quadrille Capital, XAnge, Serena Capital et Bpifrance via le Fonds Ambition Numérique.



Cette opération vient s'ajouter aux 100 M€ levés depuis sa création.



Les fonds levés permettront à Evaneos de "renforcer sa croissance sur les différents marchés qu’elle occupe - France, Espagne, Italie, Allemagne, Suisse, Pays-Bas -, tout en intensifiant ses investissements pour accélérer le tourisme à impact " indique le communiqué de presse.



L’entreprise va également renforcer "ses capacités de développement technologiques grâce à de nouveaux recrutements, afin de continuer à investir fortement sur l'expérience client et les outils mis à dispositions du réseau d'agents. Ces recrutements viendront notamment renforcer l’équipe R&D, qui constitue 40% des effectifs. "



Evaneos précise que le volume d’affaires 2022 est quatre fois plus élevé qu’en 2021.