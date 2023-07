Evaneos : Aurélie Sandler et Laurent de Chorivit nommés co-directeurs généraux

Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’écrire de nouvelles pages d’Evaneos en nous

Notre industrie se transforme de plus en plus vite et Evaneos est particulièrement bien positionnée en tant qu’entreprise référente d'un tourisme sur-mesure plus durable pour en saisir les opportunités.



Ensemble, Laurent et Aurélie incarnent ce qui fait la force d’Evaneos - l’esprit entrepreneurial au service d’une nouvelle façon de voyager - et ce qui définit les principes de notre action - un mélange de ténacité, d’humilité et d’engagement.

Eric la Bonnardière, actuellement Président-directeur Général d'Evaneos, demeure Président exécutif du conseil d'administration.Eric la Bonnardière et Yvan Wibaux, co-fondateurs d’Evaneos, ont déclaré : «