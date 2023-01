Evaneos : Aurélie Saint-Martin nommée directrice de la marque et de la communication

Aurélie Saint-Martin, 40 ans, est diplômée d’un Master en management des métiers de la communication visuelle.



Elle a commencé sa carrière en agence de publicité chez McCann puis Publicis et Nous dans le luxe et la cosmétique. Passionnée par ces secteurs, elle prend par la suite un poste à la direction artistique des campagnes maquillage et soin chez Guerlain.



5 ans plus tard, elle part à Londres et prend un poste en agence chez Exposure pour des clients dans l’univers de la mode et de la beauté.



Elle fait alors la connaissance de Fany Péchiodat, fondatrice de My Little Paris et prend la tête de la direction de création de la startup, développe un pôle création tout en pilotant l’ensemble de la création de contenu, jusqu’en février 2018.



De retour à Paris, elle intègre la marque Aigle en tant que Directrice image et contenu de marque. Après 4 ans et demi, sa mission accomplie, elle se lance dans l’aventure Evaneos en tant que Directrice marque et communication.



Le recrutement d’Aurélie Saint-Martin intervient dans le cadre d’un renforcement global du pôle communication d’Evaneos, avec de forts investissements en campagnes de communication sur la France, l’Italie et l’Espagne indique un communiqué. La marque a notamment recruté Lauren Hervé, Responsable des relations publiques et relations presse.