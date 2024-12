Censure : démission de Michel Barnier et... après ?

TourMaG - Et l'hypothèse d'un gouvernement qui expédierait les affaires courantes, jusqu'à de prochaines législatives l'été prochain ? Il faudra attendre un an, avant deux dissolutions de l'Assemblée nationale.



Emmanuel Rivière : Je ne suis pas constitutionnaliste pour savoir si cette hypothèse peut fonctionner.



Politiquement, il est possible de gérer les affaires courantes pendant un mois. Mais par rapport aux tensions qui ont été créées, ce ne serait pas la meilleure idée.



Puis sachez qu'un gouvernement démissionnaire ne peut pas être renversé.



TourMaG - Vous n'avez pas l'impression que tout ce qu'il se passe, participe au récit du Rassemblement national et de sa future prise de pouvoir ?



Emmanuel Rivière : Oui, après je vous rappelle que les élections législatives ont montré que la dernière marche pour atteindre le pouvoir, était difficile à gravir pour le RN.



L'image de ce Parti ne semble pas fléchir, la côté de ses leaders reste inchangée, le procès à l'encontre de Marine Le Pen ne semble pas avoir le moindre impact sur son image.



Il a fait 35% aux dernières législatives, c'est un score très important, mais il manque toujours 15%. Il reste du monde à séduire pour passer ce cap et surtout, mieux vaut avoir des alliés, un autre parti fort, bien plus fort qu'Eric Ciotti.



Et je ne suis pas sûr que les Républicains, qui ont eu la bonne fortune d'avoir un de leurs à Matignon, soit dans cette optique. Après tout ne peut pas tout le temps leur profiter.



Quand vous êtes à 35%, vous avez plus de chance de retomber que de continuer à monter...