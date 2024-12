Motion de censure : quel avenir pour la Taxe Chirac et Atout France ?

"Moi, j'ai peur de cette motion de censure. J'ai peur qu'il n'y ait plus la confiance des banques, plus la confiance des consommateurs. J'ai peur de beaucoup de choses. Faites attention. Allez-y doucement dans les recrutements, les investissements, les salaires...



Quand ça marche trop bien, il y a toujours une catastrophe qui arrive. Faites attention. Soyez prudents"

peuvent plus engager et conduire de politiques publiques

ce n'est du jamais vu, nous sommes dans le flou

Cette situation a de quoi inquiéter., Président du directoire de Selectour s'est voulu extrêmement prudent lors du congrès Selectour samedi dernier à Doha , a-t-il martelé.Il reste à l'équipe de Michel Barnier, en cas de démission, une arme :Jusqu'au 21 décembre 2024, elle pourra utiliser l'article 47 de la Loi fondamentale. Il lui sera possible alors d'appliquer par ordonnance les dispositions du budget.Ceci dit, la France plongera dans une période d'incertitude.Le président de la République va devoir composer avec une Assemblée, où aucune majorité ne se dégage réellement. Pendant ce temps, le Gouvernement expédiera les affaires courantes, jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre.Il faut entendre par là que les ministres partants ne "" selon Patrick Lingibé, membre du Conseil national des barreaux.Et après la dissolution de la chambre parlementaire cette année, il ne peut plus actionner ce dispositif pendant 12 mois, donc potentiellement, la France se trouve bloquée jusqu'en juin 2025.Emmanuel Macron, en voyage à l'étranger, ira-t-il jusqu'à appliquer l'article 16 en cas de blocage des institutions ? . Certains constitutionnalistes n'hésitent plus à brandir cette éventualité. Et si pendant la période de mise en place l'Assemblée ne pourra être dissoute, le président de la République reprend le pays en main.De l'aveu même d'un député en place, "".