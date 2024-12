Censure : Accrochez vos ceintures, ça secoue à nouveau ! [ABO]

« Les compagnies se sont mis dans une position infernale, en percevant une taxe qui n'existe pas, donc ils n'ont d'autre choix que d'être réglo, personne ne doit s'inquiéter »,

« foutoir »

"j'ai peur de cette motion de censure. J'ai peur qu'il n'y ait plus la confiance des banques, plus la confiance du monde. J'ai peur de beaucoup de choses. Faites attention. Allez doucement dans les recrutements, les investissements, les salaires..."

Plus à l'aise dans la diplomatie que dans la politique intérieure, le chef de l'Etat pilote aux instruments. La Taxe Chirac abandonnée, les compagnies aériennes qui ont (trop) anticipé le triplement de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, vont devoir la rembourser.confie René-Marc Chikli, président du SETO. Certains observateurs sont moins optimistes sur le sujet.Autre galère en relation directe avec cette situation : la contrainte pour les agences de voyages qui devront aller à la pêche au remboursement. Une Une tâche qui demandera du temps et de l'argent et ungaranti face à cette situation inédite.Le contexte politique et l'atmosphère "fin de règne" risquent aussi de générer l’attentisme des employeurs et de freiner les dépenses de ménages qui pourraient être tentés de se tourner davantage vers leur tire-lire. Pour l'économie française habituée à un développement tiré par la croissance intérieure, voilà qui induirait de l'inquiétude dans les entreprises, avec une conséquence directe : un sévère coup de frein à la croissance et des emplois en berne.Laurent Abitbol, Président du directoire de Selectour a mis en garde dernièrement ses adhérents sur l'incertitude à venir Et quid de la promotion de la France à l’étranger, avec l'avenir en pointillés d'Atout France et son budget aux abonnés absents ? Grandes questions, grandes inconnues...