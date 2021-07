Tourisme : découvrez la carte interactive des pays verts, orange et rouges ! (mise à jour)

Nous vous révélions avant tout le monde, que la liste des pays verts, orange et rouges serait actualisée tous les 15 jours par le gouvernement, l'exécutif a bien procédé à la mise à jour.La Tunisie, le Mozambique, Cuba et l’Indonésie passent dans la liste des pays rouges. L'Espagne et la Portugal restent en vert et le Royaume-Uni en orange.Ces pays seront placés en vigilance renforcée c'est à dire qu'un test négatif de moins de 24h sera demandé au départ.Le 9 juillet lors de la mise à jour précédente : les USA, le Canada et le Liban ont intégré le club très fermé des pays verts, donc les destinations où les voyageurs français peuvent se rendre le plus librement possible. Les Maldives avaient également rejoint les pays rouges.Depuis ces changements, le gouvernement a mis à jour la carte le 13 juillet 2021. l’Afghanistan, l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Bahreïn, le Bangladesh, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l’Inde, l'Indonésie, les Maldives, le Mozambique, la Namibie, le Népal,le Pakistan, le Paraguay,la Russie, les Seychelles, le Sri Lanka, le Suriname, la Tunisie, l’Uruguay etEn gras vous trouvez les derniers pays ajoutés à la liste des destinations ayant le plus de contraintes.