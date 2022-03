Covid Maroc : tout ce que vous devez savoir pour voyager

Les autorités marocaines ont prolongé l'Etat d'urgence jusqu’au 31 mars 2022 inclus. L'Ambassade de France au Maroc indique que depuis le 21 octobre 2021,, et accéder aux administrations publiques et privées,, salle de sport et hammams du Royaume.Par ailleurs, le port du masque est obligatoire dans tout le pays.A noter également que depuis le 10 novembre 2021, l’interdiction des déplacements de nuit est levée (fin du couvre-feu nocturne), et les déplacements des personnes entre les préfectures et provinces est autorisé sans restrictions.