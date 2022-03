« Contrairement à la concurrence, nous n’avons jamais retiré notre offre et nos forces commerciales sont restés mobilisés. Nous donnons tous nos moyens au marché français et avons profité de la crise pour mettre en place des nouveautés produits »

« La concurrence low cost a eu un comportement très opportunistes au moment des fermetures en annulant leurs vols, se retirant du marché… Maintenant que le pays réouvre, ils reviennent en force. Nous préférons miser sur notre proximité client, notre force commerciale et notre réseau de distribution »,

Pour surmonter la crise, la RAM , qui espère refonctionner cet été à 100% de ses capacités, capitalise sur l’engouement des réservations entre Maroc et la France, son premier marché étranger.Toutes ses lignes au départ des provinces françaises et marocaines sont aujourd’hui rétablies (8 aéroports marocains : Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda, Fès, Dakhla)., détaille aussi, directeur du réseau Europe à la RAM.Parmi ces dernières : de nouvelles offres commerciales familles, des promotions vers l’Afrique, nouvelle carte et services à bord, mais aussi le retrait de 9 anciens Boeing 737-700 de la flotte (pour privilégier les 737-800 et les 787-Dreamliner) et l’ouverture de 3 nouvelles lignes long-courriers (Tel Aviv, Dubaï et Miami).estime Ilham Kazzini.