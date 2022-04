Pour voyager en Grèce, les voyageurs (âges de 5 ans et plus) en provenance de France, d’un pays de l’UE, Schengen et assimilés, doivent présenter soit :- un(European Union Digital Covid Certificate, EUDCC) ou reconnu par l’EMA, en cours de validité, de plus de 14 jours et de moins de 9 mois après le schéma complet de vaccination ou sans limitation de durée pour les voyageurs qui ont effectué une dose de rappel ;- unde plus de plus de 14 jours et de moins de 180 jours suite à un test de dépistage positif en laboratoire ou établissement agréé ;- unréalisé moins de 72 heures avant l’arrivée en Grèce ;- unrapide de moins de 24h avant l’arrivée en Grèce.A noter qu'à l'arrivée en Grèce, les autorités peuvent effectuerCes mesures pourraient toutefois évoluer, le Ministre de la Santé grec Thanos Plevris a indiqué que le pays pourrait lever l'obligation de présenter ces documents avant d'entrer dans le pays d'ici le 1er mai. Il a précisé qu'il pourrait y avoir de nouvelles annonces, mais pour l'heure ces mesures sont toujours en vigueur.