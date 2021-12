Grèce, France : Transavia muscle son programme

Transavia annonce d'autres nouveautés dont le lancement d'un vol Nantes – Figari à partir du 09 avril 2022.



La compagnie complètera son programme été avec de nouvelles liaisons domestiques entre Lille et Marseille, Rennes et Marseille ainsi qu'entre Rennes et Toulouse.



Ces vols débuteront leurs opérations fin mars 2022 et seront assurés jusqu’à 3 vols par semaine.