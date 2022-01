La Grèce bien partie... pour refaire un carton en 2022 ! 🔑

"Nous envisageons de réaliser au moins 50 000 pax sur la destination en 2022, à titre de comparaison nous en avons comptabilisé 33 000 en 5 mois d'exercice en 2021 " ajoute Philippe Sanguard.



Du côté d'Héliades, on mise aussi sur des objectifs ambitieux : atteindre la barre des 70 000 pax sur 2022 contre 45 000 en 2021.



La clientèle groupe reprend elle aussi le chemin de la Grèce. "Nous avons des demandes de réservations pour des groupes sur le printemps et l'arrière saison" constate Christos Panaretou, directeur général de Yalos Tours



"Nous avons senti un coup de frein avec Omicron mais là , l'activité repart avec des groupes un peu plus petits entre 15 et 30 personnes".



La concurrence d'autres destinations qui pourraient ouvrir ne semblent pas se faire sentir sur les carnets de commandes.



"Nous sommes optimistes il y a une énorme demande sur les îles, d'autant que les programmes de vols des compagnies sont davantage enrichis" ajoute le directeur de Yalos Tours.



Le tourisme est un secteur économique essentiel pour le pays qui génère plus de 20% du PIB.



Entre janvier et septembre 2021, les voyageurs en provenance de France ont augmenté de 161,6 % à 1 006 000 par rapport à 2020 selon les données de la Banque de Grèce.



A n'en pas douté et sauf nouveau pic sanitaire, la fréquentation française en 2022 devrait faire mieux que l'an dernier, avec cette fois un exercice plein et entier !