La Grèce a fait les choux gras des voyagistes

« Les Cyclades ont très bien fonctionné, avec beaucoup de combinés d’îles. On a pu répondre à la demande grâce à nos engagements aériens et à l’offre très riche en termes de flex au niveau des compagnies low cost et régulières » , souligne Nicolas Ivaldi, d’Héliades.



Le plan de transport était consistant avec des vols directs vers le contient et les îles, cela a assurément favorisé le tourisme en Grèce. « La clientèle française a profité des vols directs vers Santorin et Mykonos pour aller d’île en île » , confirme Christos Panaretou, directeur de Yalos Tour.



« On a pu connaître sur le mois d’août des pénuries d’hébergement sur certaines îles , complète Nicolas Ivaldi. Nos clubs Héliades ont bien marché sur la Crête et Rhodes, avec des remplissages, à plus de 90% sur l’été. »



« Les autotours ont également été plébiscités, c’est certainement lié à un besoin de liberté après la crise sanitaire. Il y a une revanche à prendre », expose le directeur commercial d’Héliades.



Autre source de satisfaction pour les pros du tourisme : l’augmentation du panier moyen.



« Après ce covid, il y avait un esprit de revanche. Les clients ont eu envie de voyager, de se faire véritablement plaisir et donc de monter en gamme. Ça améliore les marges, la qualité du produit et la satisfaction client », note Nicolas Ivaldi.