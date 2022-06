Quelle reprise pour 2022 : entre optimisme et prudence ! 🔑

Malgré l'optimisme affiché, la prudence reste de mise pour l'aprÚs haute saison. Retour de la pandémie à l'automne, enlisement du conflit en Ukraine et inflation font planer de nombreuses incertitudes.



" Actuellement les réservation se concentrent sur l'avant été et la saison estivale. Nous avons trÚs peu de visibilité sur l'aprÚs. Nous sommes à 10% de réservations sur l'aprÚs haute saison. Il va falloir observer tout ceci de trÚs prÚs.



L'Ukraine est un sujet qui me préoccupe, nous sommes prudents sur la suite des évÚnements. " analyse Axel Mazerolles qui ajoute que l'absence des Russes et des Ukrainiens dans certaines destinations permettent de récupérer du stock.



Un taux de réservation aprÚs la saison été qui est similaire chez Misterfly : " On ne sait pas ce qui va se passer. nous allons prendre le marché, le contexte sanitaire et géopolitique comme il viendra.



Si je mets la location de voiture de cÎté qui connait des hausses incroyables, nous sommes sur des hausse de 10 à 11% sur l'aérien et l'hÎtellerie. Si le prix du baril continue de grimper, quelles seront les conséquences sur les budgets des ménages ?" s'interroge Emilie Dumont.