Voyage Tunisie : quelles sont les conditions d'entrée ?

Les voyageurs vaccinés de 18 ans ou plus n'ont plus besoin d'effectuer de test PCR ou antigénique avant leur départ pour leur voyage en Tunisie.



Ils devront en revanche justifier d'un schéma vaccinal complet et présenter le certificat de vaccination contre la Covid-19.



Ils devront également se soumettre aux tests de dépistage aléatoires qui seront réalisés à l’arrivée.



Pour les personnes qui seraient testées positives, un auto-isolement de 5 jours sera appliqué, qui pourra être prolongé à 7 jours en cas d’apparition des symptômes.



Les voyageurs non-vaccinés ou présentant un schéma vaccinal incomplet de 18 ans et plus devront eux, présenter un résultat de test négatif à la Covid-19, portant un QR code, réalisé moins de 48 heures avant le premier embarquement pour un test PCR ou moins de 24H pour un test antigénique.



Ils devront également se soumettre aux tests de dépistage aléatoires à l’arrivée et appliquer un auto-isolement de 5 jours.



Les enfants de moins de 18 ans sont exemptés de l’obligation de test ou de vaccination.