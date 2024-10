Xavier Niel (Free) se paie les agences de voyages !

Le constat que je fais : tous les jours nous avons des nouveautés.



Et quand on croit, quand on est embourgeoisé, comme moi, que nous sommes au bout du progrès, demain quelque chose va arriver. Je gère Free, un opérateur de télécommunications, et je peux vous dire qu'il va disparaitre, ça me fait de la peine.



Je n'ai pas envie d'être là quand ça va se passer, mais ça va arriver.



Les technologies que nous avons mises en oeuvre vont être dépassées par d'autres qui vont manger ce marché. Je suis vieux, c'est horrible, mais nous ne sommes pas obligés de devenir des vieux cons.



Il est possible d'être vieux, sans être un vieux con. (...)



Nous avons droit de nous dire qu'hier ce n'était pas mieux et que demain ce sera mieux. On a le droit de se dire que nos vies ont changé avec ces nouvelles technologies, ces évolutions et le progrès,

Le patron de Free est revenu, lors du BIG 10 de BPIfrance, sur l'évolution du monde induit par la technologie et internet." a t-il expliqué en introduction.Une façon d'expliquer, que l'avenir nous réserve encore de belles innovations que nous ne pouvons pas encore imaginer.Dans quelques années ou décennies, Google que nous pensons tout-puissant, verra son hégémonie remise en cause, par un nouvel acteur (ChatGPT ?) ou une technologie qui chamboulera nos vies.