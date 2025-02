The Social Club accélère son développement avec l’entrée de Bpifrance à son capital

The Social Club se distingue par son approche axée sur la valorisation du patrimoine et une expérience immersive pour ses clients. Son portefeuille comprend plusieurs établissements :: hôtel 4* avec 11 chambres et suites dans un hôtel particulier du centre historique, comprenant un restaurant gastronomique étoilé (Rouge) et un bistrot (Gigi).) : hôtel 5* de 32 chambres et suites installé dans une demeure du XVIe siècle, avec un restaurant gastronomique (Lavandin) et un restaurant grill.: hôtel spa 4* dans une bastide de caractère.s) : hôtel-restaurant 3* avec piscine.) : restaurant et snack-glacier avec une grande terrasse ombragée face au site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.: glacier artisanal situé au cœur du jardin des Tuileries.