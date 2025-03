Le Loto du Patrimoine 2025 soutient la reconstruction de Mayotte

fierté pour Mayotte et d’opportunité majeure pour faire rayonner notre histoire au-delà de nos frontières

c’est également une reconnaissance de l’engagement des Mahorais pour préserver et transmettre leur patrimoine

Dans le cadre du, la chapelle Saint-Michel de Dzaoudzi a été sélectionnée parmi les 18 sites emblématiques des régions de France, métropole et Outre-mer. Ce monument, témoin de, a subi d’importants dégâts lors du passage du cyclone Chido en décembre 2024. Il nécessite aujourd’hui une opération de réhabilitation avant de pouvoir rouvrir au culte.Ce soutien s’inscrit dans une. L’enveloppe exceptionnelle d’un million d’euros accordée à Mayotte par la Mission Patrimoine répond à l’urgence patrimoniale générée par la catastrophe naturelle. Elle reflète également la volonté des institutions nationales de soutenir les dynamiques locales. L’Agence d’Attractivité de Mayotte a salué l’initiative, qu’elle qualifie de «».La chapelle Saint-Michel constitue un repère historique fort pour les habitants, symbolisant à la fois l’ancrage religieux et la transmission culturelle. Sa rénovation contribuera à la relance du tourisme patrimonial et culturel sur le territoire, un axe stratégique dans le redressement post-cyclonique., rappelle que «». L’Agence a tenu à remercier publiquement la Mission Bern , laet les partenaires mobilisés pour cette opération.