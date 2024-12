Alerte rouge à Mayotte : pourquoi le cyclone chido inquiète tant

L'agence régionale de santé (ARS) de Mayotte appelle la population à la plus grande vigilance et invite l’ensemble des Mahorais et Mahoraises à :- Prévoir un stock suffisant de médicaments pour les traitements chroniques ;- Prévoir un stock d’eau suffisant en eau potable :-Eau du réseau : Utilisez un contenant propre, fermé, à l’abri de la lumière et dédié uniquement au stockage d’eau potable. Au-delà de 48h de stockage, faites bouillir l’eau pour les usages d’eau potable (boire, faire la cuisine, se brosser les dents)- Ne buvez sous aucun prétexte l’eau de rivière, l’eau du puits ou l’eau de pluie !- Sécuriser les documents médicaux importants (ordonnances, carnets de santé, etc.).La préfecture a aussi demandé aux habitants de "préparer leurs habitations" et "les bateaux", de se mettre dans un endroit à l'abris en dur.