Mayotte, à la découverte de l’île hippocampe

L’archipel se divise enCe territoire français d’outre mer est mondialement célèbre pour ses paysages, et notamment pour ses. Sable fin et eaux cristallines sont les principales caractéristiques du bord de mer de ce territoire exceptionnel. Parmi les plages les plus populaires, on peut citerLe lagon de Mayotte est l'un des plus grands lagons du monde et il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il offre une biodiversité marine exceptionnelle, avec de superbes coraux, poissons colorés et tortues de mer. Les plongées et les sorties en snorkeling y sont particulièrement populaires.Le point culminant de l’archipel, leoffre une vue panoramique spectaculaire sur l’île. Diversvous mèneront jusqu’au sommet.Laabrite une grande population de tortues de mer vertes et est un lieu de reproduction important pour cesVous pouvez visiter l'îlot en bateau depuis Mayotte et observer lesdans leur habitat naturel.est l’ancienne capitale de Mayotte, située sur l'île de Petite-Terre. Vous y trouverez des bâtiments coloniaux français, des marchés animés et une atmosphère charmante. Mamoudzou est la nouvelle capitale et la plus grande ville de Mayotte. Sonest un endroit incontournable pour découvrir la culture locale. Vous y trouverez des produits frais, des épices, de l'artisanat et une variété de plats locaux délicieux. Ne manquez pas la, une magnifique mosquée historique située dans le centre de la ville.