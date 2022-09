Voyages Vert Vous - Mayotte : L'île hippocampe et son lagon

À chaque épisode, un voyage, des rencontres. Au programme : nature, préservation et initiatives vertes. Voyages Vert Vous, la websérie de TV5MONDE vous emmène aux quatre coins du monde découvrir les merveilles de la planète et ces nombreux anonymes qui œuvrent au quotidien pour la protéger.Dans cet épisode, TV5MONDE vous emmène à Mayotte, l'île hippocampe. Plongez dans le plus grand lagon de l'océan Indien et observez la richesse de la vie subaquatique ainsi que les missions touristiques et pédagogiques mises en place pour préserver cet écosystème fragile.Revoir les précédents épisodes de Voyages Vert Vous