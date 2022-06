Voyages Vert Vous - Costa Rica : le long de la rivière Sarapiqui

À chaque épisode, un voyage, des rencontres. Au programme : nature, préservation et initiatives vertes. Voyages Vert Vous, la websérie de TV5MONDE vous emmène aux quatre coins du monde découvrir les merveilles de la planète et ces nombreux anonymes qui œuvrent au quotidien pour la protéger.Dans cet épisode, TV5MONDE vous emmène au cœur de la jungle costaricienne, le long de la rivière Sarapiqui. Observez la faune et la flore au fil de l’eau, faites un tour au volcan Poás, à la source du Sarapiqui et découvrez comment les Costariciens s'organisent pour préserver la couverture forestière de leur pays.Revoir les précédents épisodes de Voyages Vert Vous