Voyages Vert Vous - Minorque : Une histoire d'équidés en Méditerranée

À chaque épisode, un voyage, des rencontres. Au programme : nature, préservation et initiatives vertes. Voyages Vert Vous, la websérie de TV5MONDE vous emmène aux quatre coins du monde découvrir les merveilles de la planète et ces nombreux anonymes qui œuvrent au quotidien pour la protéger.Dans cet épisode, TV5MONDE vous emmène aux Baléares, sur l'île de Minorque, moins célèbre que ses voisines Majorque et Ibiza mais bien plus préservée, cette île ne manquera pas de vous surprendre. Son riche patrimoine préhistorique, sa géologie variée et ses paysages d'antan en font une destination unique en Méditerranée. Rejoignez-nous pour une balade le long de son littoral sur le « Cami de Cavalls ».Revoir les précédents épisodes de Voyages Vert Vous