Vestige Collection s’implante à Minorque avec Son Ermità

Le groupe Vestige Collection inaugure Son Ermità, sa première propriété à Minorque.Située au nord de l’île, l’adresse s’inscrit dans un vaste domaine demêlant collines, forêts anciennes et criques isolées.Cette ouverture marque l’ arrivée de la marque sur l’île espagnole, avec une proposition hôtelière axée sur l’intimité et l’intégration dans l’environnement naturel.Le lieu compte, un restaurant inspiré de la cuisine, deux piscines, un espace bien-être ainsi qu’une villa indépendante.Le choix de matériaux naturels, l’ajout d’éléments d’art contemporain et la création d’untraduisent la volonté du groupe de proposer une approche sobre, en lien avec le territoire.Une, est prévue pour le mois d’août. Elle comprendra onze chambres et un restaurant végétarien d’inspiration levantine. Les deux établissements visent à proposer une expérience complémentaire autour de la déconnexion , dans un cadre rural et préservé.