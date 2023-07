Outre-mer : La continuité territoriale réajustée par le gouvernement

La Délégation se félicite notamment de la reprise de ses recommandations en faveur d’un assouplissement des conditions de ressources pour bénéficier des aides, d’un second aller-retour pour les étudiants en première année, de l’avance des frais pour la continuité funéraire ou des aides pour la mobilité des actifs et porteurs de projet,

En début de semaine se tenait, après plusieurs reports, le Comité interministériel des outre-mer (CIOM) 2023. Lors de cet évènement, 72 annonces ont été faites par le gouvernement dans le but d'améliorer le quotidien des habitants des outre-mer. La continuité territoriale n'a pas été oubliée.De plus,pour porter à 77% (contre 62% auparavant) le taux d'éligibilité des populations des DROM. Le seuil du quotient familial a été porté de 11 991 à 18 000 euros.les billets sont pris en charge à hauteur de 100% pour un aller-retour par an, jusqu'aux 28 ans de la personne. De plus, dans le cadre de formations, les déplacements de sportifs, artistes ou des situations d'urgence, l'accompagnement a aussi été renforcé.En 2022, 50 000 habitants ultramarins ont bénéficié de cet avantage." précise le communiqué des sénateurs.Si les mesures vont dans le bon sens, la Délégation sénatoriale aux outre-mer donne rendez-vous en 2024, pour juger de leurs effets, mais aussi des méthodes de travail de l’État et de sa capacité à co-construire les politiques publiques avec les collectivités ultramarines.