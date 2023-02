Outre-mer : quelle compagnie Air France a-t-elle dans le collimateur ? 🔑

Finalement, le mariage n'avait pas été retenu par les actionnaires réunionnais, et le fonds de retournement avait abandonné ses ambitions dans l'aérien, jusqu'aux besoins en argent frais de Corsair.



Si du côté d'Air Caraïbes, la direction semble se faire à l'idée qu'Air France vole au secours de sa concurrente, il reste à savoir quelle aspect pourrait prendre la consolidation.



Rappelons que sur la programmation des prochains mois, Air France représente environ 40 % de parts de marché sur la Martinique et la Guadeloupe, Air Caraïbes 35% et Corsair 25%.



Dans l'Océan indien, la mainmise du transporteur tricolore est moindre, avec un peu plus de 30%, mais surtout 4 acteurs actifs, contre seulement 3 aux Antilles.



" J'ose espérer que les autorités de la concurrence feront leur travail et que les règles seront respectées. Sur certaines routes, Air France aura plus de 60% du trafic.



Au titre des règles de la concurrence, ce rapprochement posera des questions, " estime Marc Rochet.



Dans le monde des affaires, il n'existe pas de deal facile ou tout tracé, il convient de faire preuve de prudence.



Pour l'heure, nul ne connait encore les contours d'un rapprochement possible entre l'entreprise de Ben Smith et celle de Pascal De Izaguirre.



Il pourrait se matérialiser par une prise de participation minoritaire. Les investisseurs antillais n'ayant pas vraiment envie de voir leurs actions trop diluées, et cela permettrait de limiter les investigations de l'autorité de la concurrence.



Une joint-venture ou un partage de code serait aussi une option envisageable.



La consolidation évoquée par le patron du groupe Air France-KLM inquiétera sans doute les élus des DOM-TOM, mais aussi les habitants, car il est à craindre qu'une moindre concurrence entraine une hausse des prix.