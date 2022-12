Corsair : le Gouvernement met la pression sur les actionnaires 🔑

La temporalité de l'intervention a desservi la compagnie. Nous sommes intervenus au début de la pandémie. Le paquet d'aides ne prenait pas en compte le cas d'une épidémie sur le long court,

Après cela pose la question : quelle est la viabilité à long terme de ces petites entreprises, alors qu’il y a clairement un besoin de consolidation pour obtenir des entités plus résilientes et robustes ?"

Un nouvel arrivant qui explique, sans doute, la sérénité ambiante.Dans cette hypothèse, le ciel semble se dégager pour Corsair même si on peut légitimement se demander pourquoi l'Etat soutient une nouvelle fois une entreprise dont la viabilité parait précaire ? depuis 2012, même si le covid a lourdement plombé les comptes.rassure Bercy.Après avoir sauvé 3 compagnies (Air France, Corsair et Air Austral) à coup de milliards, le gouvernement a bien cherché une échappatoire à plus long terme. Durant la pandémie, Bruno Le Maire a plaidé et (fortement) poussé à une consolidation. qui n'est jamais venue.Par exemple, e rapprochement raté avec Air Austral et celui avec le Groupe Dubreuil n'a pas eu lieu, malgré des relances durant l'année 2022. Bercy en a pris note et le déplore." questionne Bercy.Le chapitre, définitivement refermé (?) du mariage Air Austral et Corsair, ne clôture pas pour autant la recherche d'une consolidation salvatrice pour le pavillon français...