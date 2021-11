Air Austral-Corsair : les dessous d'un mariage à la sicilienne... 🔑

De l'autre côté du globe, c'est silence radio.



Personne ne veut s'exprimer, mĂŞme si Pascal de Izaguirre et Laurent Abitbol sont actuellement Ă la RĂ©union. Officiellement, ils y sont non pas pour traiter le cas d'Air Austral, mais pour un Comex du groupe... Marietton.



Le PDG du transporteur serait sur l'île intense en tant qu'invité au même titre que d'autres participants.



Malgré tout, des négociations ont lieu à Paris et elles se feront sans Certares, contrairement à ce qu'a pu écrire un confrère en mal d'information.



" Bien que nous ayons investi dans le secteur aéronautique en Amérique du Sud, l'aérien n'est pas au sommet de nos priorités. Nous n'avons pas de velléité sur ce secteur.



Pour Air Austral, nous avons connaissance qu'il y a actuellement des discussions, mais, à ce stade, cette opportunité n’est pas étudiée par notre société, " nous explique un responsable du private equity.



Le dossier aurait été très rapidement refermé par Certares et serait mené par l'actionnariat de Corsair, avec l'appui du patron de Marietton. Ce dernier le ferait donc sans les ressources de son fonds d'investissement.



Corsair demanderait à l'Etat de passer l'éponge sur les dettes, à la faveur d'un chèque tournant autour des 200 millions d'euros. De quoi permettre à Air Austral de repartir sur de bonnes bases.



Et pour retomber sur ses pattes, la nouvelle entité devra se délester de quelques salariés.



" Pour la 1ère fois, lors du dernier CSE, il a été question non pas d'un plan social, mais d'un calibrage d'effectif.



En réunissant les deux effectifs, donc 1 800 salariés, entre 30 et une centaine de salariés pourraient être débarquée, " précise un représentant du personnel.



En attendant, il convient pour le transporteur réunionnais de survivre dans un contexte sanitaire de plus en plus incertain, et alors que l'horloge tourne vite, très vite.