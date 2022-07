Corsair officialise 4 nouveaux A330neo, mais dans quel but ? 🔑

TourMaG.com - L'ancien Président de la République, Nicolas Sarkozy était venu donner un coup de main pour ouvrir Dakar, mais cela n'avait pas pu se faire. Avez-vous d'autres projets d'ouverture de lignes en Afrique ?



Pascal de Izaguirre : Nous sommes Ă l'affut, nous regardons beaucoup de choses.



Je déplore que peu de pays d'Afrique francophone aient libéralisé leur ciel. Nous subissons donc tout un carcan d'anciens accords aériens bilatéraux, vieux de plusieurs décennies qui ne favorisent pas l'évolution du trafic.



Par chance au Cameroun et au Mali, ils ont une politique de ciel ouvert. Puis au Bénin, le chef de l'Etat (Patrice Talon, ndlr) a souhaité notre arrivée.



Nous sommes aussi intéressés par Madagascar.



TourMaG.com - En parlant de flotte, avez-vous officialisé la commande des 4 Airbus A330neo ?



Pascal de Izaguirre : Absolument, l'opération a été approuvée par nos actionnaires, lors du conseil de surveillance du 8 juillet 2022.



J'ai signé le contrat de commande le 13 juillet dernier. C'est un élément des plus enthousiasmants pour Corsair, puisque nous avons reçu 5 A330 neo entre avril 2021 et mai 2022. Nous recevrons les 4 autres au cours de l'année 2024.



Nous aurons alors l'une des flottes les plus jeunes du monde, Ă l'Ă©chelle mondiale, fin 2024. Elle aura en moyenne 2 ans.



C'est un investissement important pour nous, car ces avions ont des coûts de location plus chers, mais derriÚre, ils présentent des avantages, comme la consommation de kérosÚne.



Si nous avions gardé les 747, nous serions en trÚs grande difficulté.



TourMaG.com - Vous ĂȘtes bloquĂ© par l'Europe, pour agrandir la flotte, en raison des aides de l'Etat accordĂ©es Ă Corsair. Une fois le dĂ©lai dĂ©passĂ©, est-ce que Corsair pourrait agrandir sa flotte ?



Pascal de Izaguirre : Nous sommes contraints par Bruxelles de maintenir notre flotte Ă 9 appareils jusqu'au 30 septembre 2023.



Nous ne nous interdisons absolument pas de commander des appareils supplémentaires, car avec notre portefeuille de lignes, nous occupons toute la flotte. Ouvrir des nouvelles destinations passera par l'augmentation du nombre d'avions.