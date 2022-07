Corsair : le SNPL menace d'une grève pour l'été 🔑

Pendant que le syndicat demande une hausse de 4%, les responsables de la compagnie proposent 2%... en octobre 2023.



L'argument financier n'est pas le seul mis en avant par les salariés.



" Les menaces adressées à des membres du SNPL, nous ont conduits à lancer un droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes, puisqu’une ligne rouge a été franchie, " dénonce le courrier.



Au cours de nombreuses discussions, les syndicats de la compagnie nous ont fait régulièrement part des relations compliquées et du management relativement de la direction.



Ce n'est pas tout à en croire le SNPL. " Le dialogue social a beaucoup changé avec l'arrivée de certains actionnaires. Il s'est dégradé.



De plus, nos pilotes sont depuis un an mis à très forte contribution. Ils volent beaucoup, puis obtiennent comme réponse des refus de congés. La population est fatiguée, " déplore un syndiqué.



En octobre 2021, les collectivités de Guadeloupe et de Martinique sont entrées au capital du transporteur. Jusqu'à maintenant les institutions sont assez peu présentes sur les questions sociales au grand dam des salariés.



En plus de ces problématiques s'ajouterait celui d'un sous dimensionnement des équipes dans les cockpits, obligeant la compagnie à affréter de nombreux vols auprès de compagnies étrangères sur Abidjan.



Dans l'ensemble, les pilotes réclament un effort financier de la direction, pour une hausse des salaires qui ne représenteraient pas plus de 0,5% du budget de Corsair.