Corsair : malgré un accord (presque) global, la CFTC maintient la grève !

" Après de nombreuses réunions, un accord de fin de conflit a été signé vendredi 10 juin par 4 syndicats très largement majoritaires la CFE-CGC Corsair, le SNPNC-FO, Sud Aérien, et l’UNPNC-CFDT (80% des suffrages des PNC Corsair aux dernières élections), " se réjouit un porte-parole de la compagnie.



Au regard des engagements pris, le préavis de grève a été levé par les instances ayant ratifié l'accord..



Pour comprendre, la situation devenue " hautement conflictuelle ", voici un petit point d'étape.



Les représentants du personnel remettaient en cause la perte des 8,4% sur la grille salariale et demandent une revalorisation des indemnités repas, tout en dénonçant les conditions d’hébergement.



Une situation qui perdurait depuis plus d'une année. Les multiples réunions, même de dernière minute, n'y ont rien changé tellement les positions semblaient éloignées.



" La direction s’était engagée lors de la signature de fin de conflit du 18 octobre 2021 à réduire la charge de travail et à améliorer nos conditions. Nous sommes toujours en attente du respect de ces engagements, " annonçait alors le tract.



Il aura donc fallu attendre un mouvement social, pour trouver un accord.



Nous apprenons que les PNC ont obtenu des avancées significatives sur les indemnités repas et kilométriques, ainsi qu'une prime Macron.



Aucune hausse des salariés n'a été promise, alors que les équipes navigantes réclamées une augmentation de 4%, quand les dirigeants ne leur proposaient qu'un seul pour cent.