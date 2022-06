Grève, reprise : les aéroports dans un étau

Nul doute que cela va entrainer des conflits sociaux à répétition, des perturbations aux moments les plus délicats, le tout rejaillissant sur l’image du transport aérien.



Dès lors, les transporteurs, premiers pénalisés, vont se retourner contre les aéroports et réclamer une baisse de leurs redevances ou à tout le moins une cote part des bénéfices engrangés par les redevances des commerces et des parkings.



Seulement les grandes plateformes aéroportuaires ont énormément besoin de toutes ces ressources pour se refaire une santé financière largement mise à mal par l’arrêt des exploitations et les généreuses distributions de bénéfices réclamés par leurs actionnaires au premier rang desquels les Etats.



Ainsi c’est au moment où les aéroports ont le plus besoin d’argent pour relancer leur activité, payer plus cher leurs sous-traitants et remettre les installations en fonctionnement qu’ils ont le moins de cash. Ils ne peuvent pas compter sur les gouvernements qui ont largement assez à faire pour maintenir à flot les compagnies aériennes, et ils n’arriveront pas, si les conflits sociaux se multiplient à retrouver le chiffre d’affaires dont ils ont besoin.



Certes si comme on peut le penser le transport aérien reprend sa marche en avant et s’il se met à privilégier la rentabilité et non la course au volume, les choses rentreront progressivement dans l’ordre. Mais ce n’est pas gagné en tous cas pas cette année.



Voilà pourquoi il devient de plus en plus urgent que dans ce secteur d’activité si prometteur et pourtant si difficile, les acteurs perdent leur fâcheuse habitude de reporter sur le voisin les dysfonctionnements, même si ce dernier en est responsable.



Petit à petit on voit poindre une solidarité qui n’existait pas auparavant. Si elle est cultivée par tous les acteurs, tous y gagneront, les clients au premier rang.