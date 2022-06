grève unitaire

La stratégie des appels d’offres et des reprises de marché a permis de raboter nos salaires et nos droits sociaux,

le patronat ferme la porte à de sérieuses négociations salariales et continue d’abaisser systématiquement le coût du travail et de privilégier les profits et les dividendes versés aux actionnaires.

Nous vous l'avions annoncé, l'été sera chaud dans les aéroports français et bien le printemps ne dérogera pas à la règle.Un mouvement social visant à dénoncer la précarisation des salariés." dénonce Kamel Brahmi, le secrétaire général de l’UD 93 CGT. Alors que la reprise de l'activité est forte dans les aéroports français, "Pour le syndicat, il n'est pas possible de continuer ainsi et préfère entrer en bras de fer avec la direction de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (CDG).