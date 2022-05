Aérien : l'Europe s'attend à un été très chaud !

Alors que dans le monde, 91,2 millions de sièges sont programmés pour les prochains jours (+ 2,4 % par rapport à la semaine dernière), l'Europe comptabilise pas moins de 25,075 millions de sièges.



Nous retrouvons ensuite, l'Amérique du Nord (24,41 millions) et l'Asie du Nord-Est (23,85 millions).



Une embellie qu'il faut remettre en perspective, puisque l'offre aérienne reste toujours en recul de l'ordre de 18,4% sur l'ensemble de la planète par rapport à 2019 et de 8,2% pour l'Europe de l'Ouest.



" Il y a cependant une légère prudence, car bien que les horaires semblent se normaliser en Europe occidentale, les aéroports et les compagnies aériennes connaissent toujours des problèmes de congestion et de personnel.



Nous nous attendons donc à ce que les annulations et les retards restent une caractéristique pendant quelques semaines à venir, car l’industrie travaille dur pour répondre à la demande actuelle, " explique l'analyse de l'étude d'OAG.



Malgré tout, l'été 2022 devrait ressemblait à celui de la pré-pandémie. Ainsi, l'aérien devrait reconnaitre un retour à la normale, au niveau de son offre estivale.