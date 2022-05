Air France – KLM se renforce et veut repartir de l’avant

Plusieurs objectifs avaient été fixés.D’abord commencer à rembourser les aides de l’état en France et au Pays-Bas. Air France, en fin d’année dernière et en pleine vague Omicron avait déjà remboursé 500 millions d’euros sur les quatre milliards de prêt garanti par l'Etat et KLM, en 2022 a pu également commencer a rembourser son prêt d’1 milliard d’euros à hauteur de 311 millions d’euros.Il fallait également bâtir une alliance stratégique majeure pour le groupe et là aussi, c’est chose faite avec le groupe CMA CGM, un partenaire puissant.A l’heure ou le fret aérien connait un rebond spectaculaire avec déjà 910 millions d’euros de revenus pour le groupe au premier trimestre soit + 8,5% sur un an, nous allons probablement voir naitre dans les années qui viennent et sur ce marché, le plus puissant groupe européen, chacun des deux partenaires apportant à l’autre ses expertises et ses marchés etEnfin, trouver deLà aussi, le partenariat avec CMA CGM va pouvoir y contribuer et on apprenait également la semaine dernière que le fond d’investissement américaindans une filiale opérationnelle d'Air France, propriétaire d'un parc de moteurs de rechange pour la compagnie française et dédiés à son activité d'ingénierie et de maintenance.Un moyen d’augmenter encore l'activité de maintenance moteurs d'AF KLM E&M en permettant les investissements nécessaires au développement.