Avec la CMA-CGM, Air France-KLM accueille un partenaire puissant et ambitieux

Certes, cette alliance stratégique sur le fret est une bonne nouvelle pour le groupe aérien français, mais le plus important est ailleurs.



Qu'un groupe dont on connait le sérieux avec lequel il gère ses affaires déclare qu'il veuille également s'associer au développement global d'Air France-KLM et devenir un actionnaire de référence va créer les conditions idéales pour la tenue de la prochaine assemblée générale du transporteur aérien, le 24 mai prochain.



On le sait, Air France, très endetté, doit se recapitaliser au plus vite mais les dirigeants voulaient cependant lancer l'opération avec une conjoncture améliorée après la crise du Covid. Le temps presse mais l'attente va payer.



Toutes les planètes sont alignées :



- l’État actionnaire, l’État providence, est prêt a continuer de soutenir Air France ;



- l’investissement que s’apprête à faire le Groupe CMA-CGM dans le capital d'Air France n'a lui, rien a voir avec la philanthropie ou la volonté de maintenir en vie coûte que coûte un fleuron français. La confiance accordée par un très grand groupe à Air France est un signal très fort et vaut autant, sinon plus, que les sommes qui vont être investies ;



- les dirigeant d'Air France craignaient de devoir procéder à une augmentation de capital avec une action à moins de 4%. La seule annonce d'avant-hier vient de régler le problème. L'action est en hausse significative.



Même du côté des Pays-Bas, souvent critiques envers les Français, le "coup" est salué et le ministère néerlandais des Finances a indiqué que l’État soutenait le partenariat considéré comme "bon pour la situation financière" d'Air France-KLM.