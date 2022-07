Vols annulés : quelle est la réelle étendue des dégâts ? 🔑

Et ce patron s'attend à connaître un mois de juillet dans la même veine, avec des annulations qui atteindront sans doute les 8%, voire même les 10%.



Un taux loin d'être anecdotique et qui met en lumière, les différentes prises de paroles de professionnels excédés par des vols supprimés à tout va. Entre la théorie et la pratique, nous sommes allés voir à quoi ressemblaient réellement les tableaux d'affichage des aéroports français et européens.



Par exemple en France, le taux d'annulation des vols entre le 4 et le 10 juillet était de 1,41%. Lors des 7 jours précédents, cette statistique était de 3,92%.



Dans l'ensemble " de nombreux autres grands marchés sont revenus également à des niveaux plus proches de la normale, " poursuit le fournisseur de data.



Un chiffre loin du ressenti des professionnels épuisés par les multiples répercussions sur les séjours de leurs clients et surtout l'absence de réponse des compagnies aériennes.



" Le cas de Transavia est symptomatique du virage pris par la production touristique. Elle est devenue en quelques années LA compagnie des tour-opérateurs en France. En plus des annulations en France, vous devez ajouter ceux à l'étranger.



Vous cumulez le tout et vous comprenez mieux cette sensation, " poursuit le responsable du site en ligne.



Un changement de modèle qui entraîne un effet loupe sur les problématiques de suppression de rotation. Le cas est aussi palpable chez Volotea, easyJet ou Ryanair.



Derrière une annulation, il faut parfois trouver un logement de dernière minute ou même alors reprotéger les clients sur une autre ligne. Le coût peut atteindre des sommets et le travail supplémentaire n'est pas toujours rétribué.



Pour revenir à l'analyse entre les statistiques macros et le ressenti, prenons les données de vols de Mabrian pour les journées du 14 juin et du 5 juillet.



L'Allemagne caracole en tête au niveau européen, avec 6,12% des vols annulés, devant l'Autriche (4,50%), puis le Royaume-Uni (3,20%).



" Une fois de plus, nous constatons que si les chiffres absolus sont élevés, en termes de pourcentage de tous les vols prévus et l'impact n'est pas aussi inquiétant.



A travers l'Europe, les compagnies aériennes trouvent des vols alternatifs dans de nombreux cas, donc le nombre de personnes devant annuler leurs plans est probablement très faible, " explique Carlos Cendra, directeur des ventes et du marketing chez Mabrian.