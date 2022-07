Les aéroports vont-ils tuer le transport aérien ?

Dans l’ensemble, les aéroports sont équipés pour traiter les pics de trafic, à la condition que toutes les installations soient opérationnelles.



Ce n’est pas toujours le cas et nombre d’aéroports n’ont pas encore ouvert toutes leurs capacités, d’ailleurs pour une bonne raison, ils ne disposent pas du personnel nécessaire pour garnir tous les postes de travail.



L’affaire est d’ailleurs compliquée par le fait que les autorités sont différentes selon les fonctions entre les forces de police, les effectifs des sous-traitants, les salariés des compagnies et les employés des aéroports. Et la coordination entre elles n’est pas toujours aisée, chacun défendant ses prérogatives et ses propres conditions de travail.



Mais enfin il faut bien reconnaître une absence d’anticipation de la part des décideurs aéroportuaires.



Il était fort probable que le trafic aérien allait repartir très fortement à partir du moment où les populations étant en grande majorité vaccinées, les frontières allaient s’ouvrir et les contraintes sanitaires allaient tomber.



Or pendant la pandémie nombre de salariés, souvent spécialisés ont été amenés à quitter leur emploi volontairement ou non. Les remplacer n’était surement pas une mince affaire, d’autant plus que les conditions d’emploi et les salaires ne sont pas particulièrement attractifs.



Il est donc curieux que les recrutements n’aient pas démarré dès la fin de 2021, car la formation dans beaucoup de postes de travail est plutôt longue et que les agréments administratifs sont souvent nécessaires et difficiles à obtenir.



Après tout, un aéroport est un endroit particulièrement sensible.