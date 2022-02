Quelles tendances post-Covid pour le secteur du transport aérien ?

Les commandes d’avions continuent à prospérer. Certes il y a eu beaucoup d’annulations, mais elles ont été compensées par de nouvelles commandes.



Ainsi en 2021 Airbus a engrangé 771 commandes et 264 annulations pour un solde positif de 507 appareils.



De son côté Boeing fait à peu près jeu égal avec 909 commandes, 430 annulations et un solde positif de 479 avions.



Les livraisons ont repris : 611 pour Airbus et 340 pour Boeing.



Au cours des trois dernières années, 1762 appareils ont été retirés du service mais ils ont été remplacés par de nouvelles machines plus performantes et quoi qu’en disent les grincheux, plus écologiques.



Au fond les tendances sont plutôt positives. Le transport aérien va ressortir économiquement plus performant et plus écologique.



Restent deux petits bémols : le « yield management » tel que pratiqué jusque-là ne semble pas devoir corriger ses excès et on sent poindre de nouveau une certaine arrogance de la part des gros acteurs du transport aérien.