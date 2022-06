Vacances d’été : chronique d’une pagaille annoncée dans les aéroports ? 🔑

La gestion approximative des ressources humaines par les aéroports et les compagnies aériennes pourrait revenir comme un boomerang, lors des prochaines vacances d’été.



Les grands départs de juillet et août, s’annoncent d’ores et déjà problématiques, en France et en Europe.



La raison en est toute simple : personnel et Syndicats ont vu dans cette migration estivale exceptionnelle, l’occasion de monter au créneau pour faire plier infrastructures aéroportuaires et compagnies aériennes, et obtenir satisfaction sur un certain nombre de revendications salariales.



Les voyagistes ne s’en cachent pas : le niveau de réservations à l’heure actuelle a d’ores et déjà dépassé, pour beaucoup d’entre eux, les niveaux de 2019, année de référence pré-covid.



Cette envie irrépressible d’évasion était prévisible, après deux années de pandémie et de vaches maigres. Beaucoup de sondages avaient évoqué cette frange de la population baptisée “revenge travellers”, empêchée de partir par la fermeture des destinations et la crise sanitaire.



Des voyageurs qui n’attendaient que l’ouverture des frontières pour prendre le large. Les sondages disaient vrai.



La question se pose maintenant de savoir si nous avons les structures d’accueil nécessaires pour accueillir ces milliers de passagers avides de liberté et d’horizons lointains. Deux concepts qui passent nécessairement par le transport aérien.