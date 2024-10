L’aviation cruciale pour l’Union européenne... sauf pour la France ?

« de la légitimité des réactions du secteur et de les comprendre. »

Reprenant les déclarations de notre ministre des transports lors de la conférence de presse qu’il a tenue dernièrement à l’occasion d’une visite chez Airbus à Toulouse, est-ce que ce projet de taxation, équilibré à ses yeux, répond comme il le déclare aux enjeux industriels, commerciaux et environnementaux ?Comme toutes les parties prenantes préoccupées par ce sujet, nous pouvons, tel que le prône la Commission européenne.A tout le moins nous prenons acte de la prise en compte par le ministreMais réduire, comme j’ai pu le lire, l’appréciation des conséquences de ces dispositions fiscales, à l’aune du prix d’un capuccino ou d’un café liégeois, semble être unpour l’industrie du transport aérien et des activités s’y rattachant.Plus qu’une nouvelle flambée des taxes entravant la compétitivité des acteurs du transport aérien, ces derniers peuvent-ils espérer un jourmais considérés comme un vecteur essentiel du développement économique et touristique de notre pays ?Président BAR France www.barfrance.fr